Olívio Dutra é o único consenso, diz líder do PSOL sobre nome da esquerda em Porto Alegre

Políticos do PT responderam positivamente nesta quarta-feira a uma solicitação do PSOL referente a uma união dos dois partidos para organizarem uma mesa de diálogo que busque definir quais serão os nomes e as estratégias da esquerda para as eleições de 2024 em Porto Alegre. As federações PT-PCdoB-PV e PSOL-Rede vêm conversando sobre a possibilidade de disputarem juntas o pleito do próximo ano.

Faltando mais de um ano para as eleições municipais, os nomes dos candidatos da esquerda ainda não estão definidos. "A nossa preocupação neste momento não é ter os nomes, prioritariamente, mas estabelecer um diálogo para que a gente possa construir um processo, de fato, desta frente política e social", afirma a presidente municipal do PT na Capital, Maria Celeste.

Segundo o líder do PSOL em Porto Alegre, vereador Roberto Robaina, há apenas um nome do PT que seria consenso no seu partido para encabeçar a chapa: Olívio Dutra. "Pelo que ele representa, pelo simbolismo, pelas suas ideias que são, dentro do que é o PT, as mais próximas do PSOL", explica Robaina. Apesar deste desejo do vereador, Maria Celeste afirma que o ex-governador do RS sinalizou, em março deste ano, que não deseja concorrer à prefeitura em 2024.

Ela pondera, no entanto, que "nenhum nome pode ser descartado", e cita a candidatura de Olívio ao Senado, no ano passado, após ter indicado que não concorreria - o próprio Robaina era o primeiro suplente da chapa.

"Não sendo o Olívio, nós não vamos ter um nome em comum, nós vamos ter uma metodologia de escolha", afirma o presidente do PSOL na Capital. É possível que a chapa seja composta tanto por políticos de apenas um dos partidos, quanto as duas siglas integrarem a candidatura.

"Por óbvio que nós (o PT) queremos estar na chapa majoritária", afirma Maria Celeste. A líder do PT completa: "Mas não vamos colocar, neste momento, um impedimento já botando o nome na mesa e dizendo: este é o nosso nome e vocês que venham conosco. Não, o processo é diferente".

Entre os cogitados para compor a chapa de esquerda, estão: deputada federal Maria do Rosário (PT), deputada estadual Sofia Cavedon (PT) e vereador Pedro Ruas (PSOL).