TCE recomenda aprovação das contas do governador Eduardo Leite do ano de 2021

Diego Nuñez

O pleno do Tribunal de Contas do Estado (TCE) aprovou o relatório do conselheiro Renato Azeredo, que recomendou a aprovação das contas do governador Eduardo Leite (PSDB) referentes ao exercício de 2021. Ainda assim, apontou 37 pontos sensíveis que merecem a atenção do governo do Estado. O Ministério Público de Contas recomendou a rejeição. Em sessão especial iniciada pela manhã e finalizada na tarde desta quinta-feira (3), em Porto Alegre, os conselheiros do TCE recomendaram a aprovação das contas do terceiro ano do primeiro mandato de Leite. O processo, agora, será encaminhado para a Assembleia Legislativa, onde os deputados estaduais têm a prerrogativa de aprovar ou rejeitar o parecer do Tribunal e, consequentemente, as contas do governador. Inicialmente, o relatório destacou 49 principais pontos passíveis de esclarecimento. Foram destacados tópicos que precisavam ser esclarecidos pelo governador. Após o envio de documentos e esclarecimento do governo, 10 itens foram sinalizados como esclarecidos, enquanto outros dois tratam de inconsistências nos depósitos em favor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) e nos valores aplicados com recursos do aludido fundo. A área técnica do TCE optou por afastar os apontamentos devido à necessidade de auditoria mais aprofundada acerca das informações apresentadas pelo governo. Portanto, restaram 37 pontos passíveis de esclarecimento.O Procurador-Geral em exercício do MPC, Geraldo da Camino, opinou por parecer desfavorável à aprovação das contas de Leite para o exercício de 2021. Em seu parecer, também alertou o governador “acerca da necessidade de complementação, até o exercício financeiro de 2023, da diferença aplicada a menor na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) nos exercícios de 2020 e 2021".