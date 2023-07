Presidente do IPE Saúde deixa o cargo; Paulo Afonso Oppermann assume

O governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou nesta quarta-feira (26) que Bruno Jatene está saindo da presidência do IPE Saúde. O médico Paulo Afonso Oppermann assume o cargo. Jatene assumiu o IPE em março de 2022, completando mais de um ano como presidente do Instituto.

Segundo Jatene, foi sua a decisão de deixar a presidência do Instituto e que agora irá se dedicar a outros desafios na iniciativa privada. O ex-presidente do IPE afirma já vinha conversando com o governador há algumas semanas sobre a saída do cargo. Ele será desligado do serviço na próxima segunda-feira (31).

aprovação do projeto de reestruturação "Eu e o governador estamos há algumas semanas discutindo, avaliando, fazendo as prestações de contas, deixando tudo organizado para que o novo presidente possa assumir com segurança, já com o plano de voo montado e voando", explica Jatene. "Por uma decisão muito particular minha, entendi que a missão foi cumprida e agora a gente tem um IPE Saúde estruturado, com mais perspectivas no ponto de vista de sustentabilidade financeira, sobretudo pela", completa o ex-presidente.

Leite saudou os serviços prestados por Bruno Jatene e afirmou: "Existem ciclos que são cumpridos e entendo que cumpriste muito bem, tanto no Tesouro quanto no IPE Saúde". No anúncio da troca de presidência, o futuro titular, Paulo Afonso Oppermann, agradeceu pela confiança do governador e disse que esta nomeação "vem de certa forma para coroar uma trajetória de já três décadas de atuação na medicina suplementar".

O IPE Saúde é o plano de saúde dos servidores públicos estaduais, e vem passando por uma crise financeira. No mês passado, a Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que reestrutura o serviço, visando reequilibrar as contas do Instituto.