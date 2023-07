Governador e CEEE vão à Região Sul para esclarecer a prefeitos falta de energia

passagem do mais recente ciclone extratropical no Rio Grande do Sul falta de fornecimento de energia elétrica para algumas comunidades da Região Sul do Estado. A reunião ocorreu neste domingo (23), no Aeroporto Internacional João Simões Lopes Neto, em Pelotas. As informações são do governo do Estado. Após mais de 10 dias da, o governador Eduardo Leite (PSDB) e dirigentes da CEEE Equatorial se encontraram com prefeitos da Associação dos Municípios da Zona Sul (Azonasul) para debater a. A reunião ocorreu neste domingo (23), no Aeroporto Internacional João Simões Lopes Neto, em Pelotas. As informações são do governo do Estado.



Depois de ouvir os prefeitos presentes, o governador afirmou que a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul (Agergs), que fiscaliza a prestação de serviços concedidos pelo Estado, acompanha o caso. Leite ainda salientou que o Estado está atento para assegurar o cumprimento das obrigações contratuais e garantir a qualidade na entrega à população.



“É bom deixar claro que o Estado é o regulador desta concessão. A situação deste ciclone gerou uma enorme interrupção no fornecimento de energia, com casos resolvidos rapidamente. Mas ainda há relatos de comunidades sem luz, o que não pode ser aceitável. Então, cabe a agência reguladora apurar o que aconteceu e até estabelecer, se for o caso, sanções à companhia, que podem chegar inclusive à cassação em caso de recorrência no descumprimento das obrigações. Claro que não é o que queremos. Buscamos, sim, o bom serviço prestado à população. Por isso, é importante esse momento para ouvir os prefeitos e a presidência da Companhia para encaminhar a regularização", explicou o governador.



O presidente da CEEE Equatorial, Raimundo Barretto Bastos, afirmou que a concessionária irá rever processos e ações para que este tipo de situação não se repita em casos de corte no fornecimento de energia causados por fenômenos naturais. "A gente entende a pressão da população e vamos trabalhar junto nessa cooperação para avançar", respondeu Bastos.

Além do governador, estavam presentes na reunião, o presidente da CEEE Equatorial, Raimundo Barretto Bastos, o superintendente comercial da empresa, Fernando Ortiz, e o gerente de Manutenção e executivo de Manutenção da Regional Sul, Jorge Modesto. Também participaram prefeitos de mais de dez cidades da região.