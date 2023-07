TRE lança projeto para eleições 2024 no Rio Grande do Sul

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE-RS) irá lançar o projeto Caminhos da Democracia, uma jornada da Justiça Eleitoral pelo Estado, antecedendo as Eleições de 2024, com a finalidade de sensibilizar atores do processo eleitoral e cidadãos sobre a importância da manutenção e defesa da integridade eleitoral. Para inaugurar o programa, será realizado o Seminário “Democracia e Liberdade de Expressão”, no próximo dia 28 de julho, às 15 horas, no Plenário do TRE-RS.



O objetivo do seminário é, segundo informações da assessoria, refletir sobre o direito da liberdade de expressão, frente ao fenômeno da desinformação e seus impactos sobre a percepção pública quando à legitimidade do processo eleitoral e da própria democracia no Brasil. No evento de lançamento, irão participar o jornalista Marcelo Rech e o jurista Flávio Pansieri. A mediação ficará a cargo da advogada Débora Dalcin.