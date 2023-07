Lula descarta ida de Rui Costa para a Petrobras

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) negou, nesta quarta-feira (19), a possibilidade de deslocar o ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), para a presidência da Petrobras, como forma de abrir espaço para o PL e o Republicanos no governo.

A questão foi levantada em coletiva em Bruxelas, após reunião de cúpula da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos com a União Europeia. "Estou dizendo com todas as palavras, não existe a possibilidade." Lula confirmou que tem interesse em trazer os partidos do Centrão para a base do governo, mas pediu calma nas negociações aos líderes partidários, para que seja construído um acordo "maduro, que seja duradouro".

O presidente declarou ainda que é preciso "punir severamente o cidadão que agrediu" o ministro do Supremo Alexandre de Moraes no Aeroporto de Roma, na sexta-feira (14).