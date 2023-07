Reajuste no subsídio para preservação de instrumentos da Ospa é aprovado

Bolívar Cavalar

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou nesta terça-feira (11), última sessão deliberativa antes do recesso parlamentar, o projeto de lei que prevê reajuste no subsídio para a preservação de instrumentos da Fundação da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa). A proposta é de autoria do Executivo gaúcho. Com a aprovação, fica fixado em R$ 2.881,13 o valor da indenização mensal destinada à manutenção dos instrumentos musicais, bem como o vestuário exigido para as apresentações da Orquestra. Vale destacar que os instrumentos e vestimentas são de investimento dos próprios músicos da Ospa, e os valores enviados são exclusivos para a manutenção.