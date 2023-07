Porto Alegre receberá R$ 11 milhões em recursos da Lei Paulo Gustavo

Bolívar Cavalar

Porto Alegre receberá do governo federal R$ 11,3 milhões em recursos para a aplicação da Lei Paulo Gustavo, que tem o objetivo de auxiliar trabalhadores da cultura impactados pela pandemia de Covid-19. Do total deste aporte, 70% serão aplicados no setor audiovisual e 30% nas demais áreas culturais da cidade. O decreto de execução dos recursos foi publicado nesta quinta-feira (6) no Diário Oficial de Porto Alegre.