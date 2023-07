‘Judiciário passou a ser poder político’, afirma Barroso em Porto Alegre.

Diego Nuñez

Para o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), o Poder Judiciário passou a ter papel político no Brasil a partir das últimas décadas. “O Poder Judiciário no Brasil, após a Constituição Federal de 1988, viveu e vive ainda um vertiginoso processo de ascensão institucional. Deixou de ser já há um tempo um departamento técnico especializado. Passou a ser um poder político na vida brasileira. Houve mudança na natureza, no papel, na visibilidade, nas expectativas que existem em relação ao Poder Judiciário”, afirmou Barroso.O ministro esteve nesta quarta-feira (5) em Porto Alegre para participar do 7º Encontro do Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil (Consepre), que recebeu representantes de todos os estados do País. No evento, Barroso foi o palestrante sobre o tema "Os Desafios do Poder Judiciário no Brasil".“Vou tratar como uma reunião de trabalho. Estou preparando minha gestão (no STF) e estou em busca de ideias e propostas para alguns programas para, na presidência do Supremo, ajudar o Judiciário brasileiro”, disse o hoje vice-presidente do STF aos presidentes dos tribunais estaduais.Presente no evento, o governador gaúcho Eduardo Leite (PSDB) comentou sobre os ataques sofridos pelo Judiciário, afirmando que o Estado vive momento harmonioso entre os Poderes. “Aqui no Rio Grande do Sul, temos tido um relacionamento harmonioso entre os órgãos dos Poderes. Para muitos, o caminho da briga pode parecer mais difícil, mas é mais fácil do que sentar na mesa e buscar construir soluções. Não é o mais fácil, mas é o único caminho que entendemos que pode produzir resultados. Isso me deixa confiante para o futuro”, disse Leite.Presidente do Conserpe, o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Carlos França, afirmou que o encontro deve servir para a evolução do Judiciário no País. “É um momento de reflexão. Um momento onde o Poder Judiciário estadual do País é discutido, nossas dificuldades avaliadas, nossos projetos compartilhados, visando a melhor prestação jurisdicional para o nosso cidadão”, discursou França.O Consepre foi criado em 5 de novembro de 2021, oriundo da união do Conselho de Tribunais de Justiça e do Colégio de Presidentes de Tribunais de Justiça. Tem como objetivo consolidar uma linha de entendimento nacional em termos de reestruturação da representatividade institucional dos presidentes dos Tribunais de todo o Brasil. O grupo tem atividades como a defesa dos princípios, prerrogativas, políticas e funções institucionais do l Judiciário, bem como a integração dos Tribunais no território nacional, sobretudo mediante o intercâmbio de experiências administrativas e judiciais.A realização do encontro em Porto Alegre faz parte das comemorações alusivas aos 150 anos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul.