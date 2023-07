Vereadora Fernanda Barth troca Podemos por PL

A vereadora de Porto Alegre Fernanda Barth está deixando o Podemos para se filiar ao Partido Liberal (PL), sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro. Com isso, a Câmara Municipal da Capital passará a contar com três parlamentares do PL - além de Barth, Alexandre Bobadra e Mauro Pinheiro integram o partido.

A parlamentar admite que já tinha o desejo de fazer parte do partido nas eleições de 2022, quando concorreu a deputada estadual e não foi eleita. "Na verdade eu já queria ter concorrido pelo PL na última eleição", afirma a vereadora. "Na ocasião, apesar de eu ter tentado, eu não consegui concorrer pelo PL, o que causou a minha não eleição a deputada estadual", completa Barth.

O Podemos está passando por um processo de incorporação do Partido Social Cristão (PSC). A vereadora associou este movimento das siglas a uma oportunidade jurídica para trocar de partido. "Agora, com a incorporação do PSC pelo Podemos, o PSC deixa de existir e é uma figura jurídica que me dá liberdade para trocar de partido fora da janela, sem a perda de mandato", afirma Barth.

Oficialmente, a parlamentar ainda integra o Podemos. No entanto, de acordo com ela, os documentos de filiação ao PL já estão em andamento. "Aqui na Casa eu ainda consto como liderança do Podemos, mas deve ser a última semana, imagino", revela Barth.

A vereadora agradeceu o convite do PL em suas redes sociais; veja: