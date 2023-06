União Brasil lança deputado Dr. Thiago Duarte como pré-candidato à prefeitura de Porto Alegre

Lideranças do União Brasil no Rio Grande do Sul lançaram nesta quinta-feira (29) a pré-candidatura do deputado estadual Dr. Thiago Duarte à prefeitura de Porto Alegre nas eleições municipais de 2024. Natural da Capital, Duarte é médico Perito Legista e está cumprindo seu segundo mandato na Assembleia Legislativa. Ele foi vereador de Porto Alegre durante dez anos, e chegou a presidir a Câmara Municipal.

Entre as principais pautas para Duarte caso seja eleito prefeito da Capital, ele destaca a expansão do transporte hidroviário, a Saúde e a Educação do município.

Abordando a mobilidade urbana da Capital, Dr. Thiago lamenta que a Porto Alegre ainda não tenha um projeto hidroviário concreto. "A cidade precisa pensar num modal hidroviário. Isso já tá caindo de maduro há muito tempo. Porto Alegre estagnou nesta questão. O modal rodoviário é um modal importante para a cidade, mas precisa ter alternativas. As pessoas têm muita dificuldade no deslocamento na cidade, principalmente aquelas comunidades mais periféricas e que têm mais dificuldade de acesso", afirma o pré-candidato.

Duarte ainda destaca o potencial turístico que Porto Alegre tem caso dê início a este projeto de transporte pelo Guaíba: "Nós temos condição de fazer um fretamento do transporte hidroviário, possibilitando que ele pelo menos inicie na forma turística". Ele cita capitais do nordeste que têm modelos hidroviários parecidos, como João Pessoa e Natal.

Na questão da Saúde, o parlamentar critica a atual gestão municipal e afirma que a cidade tem se notabilizado por fechar hospitais. "Eu vejo hoje Porto Alegre transformando doenças curáveis em doenças incuráveis, pelo transcurso de tempo. Então, o sistema de saúde da cidade tá exaurido, as pessoas têm dificuldade e falta de acesso a consultas médicas nos postos de saúde, e isso precisa ser modificado", afirma o pré-candidato.

Ao falar da Educação da cidade, Dr. Thiago fez críticas à atual gestão e mencionou as supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Educação (Smed), e as duas CPIs que estão em processo de abertura na Câmara municipal. "São milhares de crianças que deveriam estar na escola e não estão. De outro lado tem equipamentos públicos, comprados com dinheiro público, numa situação extremamente questionável. Quantas vagas poderiam ser ampliadas com mais de R$ 100 milhões?", questiona Duarte. "Não é de graça que a Câmara de vereadores instalou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)", completa o deputado.

Um dos temas em debate hoje no município é a concessão parcial do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). Duarte afirma que este assunto deve ser discutido com muito critério, e deve-se observar se o serviço pode dar lucro ou não ao Executivo. "O Dmae sempre foi, ao longo da história, um setor da prefeitura que dava superávit extremamente alto para a prefeitura. Por que agora se entra num processo para a privatização do Dmae? O que tem por trás deste processo? Por que a prefeitura vai fazer a captação, vai fazer o tratamento da água e a distribuição [...] esse serviço ela vai privatizar? Ela vai perder a possibilidade de impactar na vida das pessoas? Será que tá certo isso? Na nossa ótica isto é muito questionável", pontua Dr. Thiago.

O deputado diz que ser prefeito de Porto Alegre é seu sonho desde que ingressou na atividade política, em 2004. "Tem gente que tem o objetivo na política de ser senador, deputado federal, governador, presidente da República. O meu objetivo na política sempre foi ser prefeito de Porto Alegre", afirma Duarte.