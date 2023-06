Leite entrega proposições sobre a reforma tributária ao governo federal

Em Brasília, o governador Eduardo Leite entregou, na manhã desta quinta-feira (22), um documento aos líderes que conduzem o debate da reforma tributária com posições e contribuições do governo do Rio Grande do Sul para o projeto. Entre os principais pontos apresentados ao presidente da Câmara, Arthur Lira, o chefe do executivo gaúcho defendeu a simplificação tributária e a racionalidade econômica.