Leite envia mensagem a servidores após aprovação do novo IPE Saúde

Após a aprovação do novo IPE Saúde pelos deputados estaduais, na Assembleia Legislativa na noite de terça-feira, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), gravou um vídeo, de Brasília, em que transmite uma mensagem aos servidores públicos estaduais, que se manifestaram contra a proposta.

"Quero dizer aos servidores que assimilem essa reforma com a esperança e confiança de garantir, com ela, um IPE Saúde saudável, equilibrado, para poder contribuir com sua missão, que é de proteger a saúde dos servidores", afirmou o tucano, em vídeo divulgado em sua conta no Instagram.

"Só um plano de saúde que tenha equilíbrio nas suas contas vai garantir isso, podendo contratar bons hospitais, bons prestadores de serviços, bons profissionais da saúde para garantir a proteção que cada servidor e seus dependentes precisam e merecem", continuou Leite.

O governador viajou à capital federal para apresentar, ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), a primeira estimativa de recursos necessários para apoio da União à reconstrução de municípios afetados pelo ciclone extratropical que atingiu o Estado.

"Sempre deixamos claro que precisávamos chamar, sim, o servidor a uma contribuição a maior. O Estado também está fazendo uma contribuição maior para garantir o equilíbrio das contas do IPE. Mas precisamos sim chamar os servidores para uma contribuição mais justa, equilibrada e distribuída por aqueles que têm dependentes, mas resguardando mecanismos de proteção aos salários mais baixos. Estabelecemos travas e limitação na contribuição para proteger esses salários mais baixos", seguiu o governador em sua manifestação.

A reestruturação do IPE Saúde foi aprovada por 36 votos a 16 na terça-feira, elevando a alíquota de 3,1% para 3,6% e instituindo cobrança de mensalidade para dependentes, que até então não contribuem com o plano de saúde do funcionalismo. As mudanças passam a valer a partir de 1º de outubro.