Sintergs lança simulador de contribuição do IPE Saúde

O Sindicato dos Servidores de Nível Superior do Poder Executivo do Estado do Rio Grande do Sul (Sintergs) lançou nesta quinta-feira (15) um simulador de contribuição do IPE Saúde. De acordo com a entidade, a ferramenta irá ajudar servidores e pensionistas a calcularem o novo valor caso a proposta do governo de Eduardo Leite (PSDB) seja aprovada. A calculadora permite ao segurado verificar individualmente quanto pagará por mês, e pode ser acessada clicando neste link.