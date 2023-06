'MP estará próximo da sociedade', afirma Saltz

Em sessão solene realizada na sede do Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, Alexandre Saltz foi empossado como o novo Procurador-Geral de Justiça do Estado.

Saltz recebeu o cargo do até então procurador-geral Marcelo Dornelles. Empossado e togado, Saltz discursou prometendo mudanças no MP gaúcho e inicia seu biênio à frente da instituição com o objetivo de aproximar o ministério da sociedade.

"A sociedade pode esperar do MP uma instituição que estará sempre próxima e comprometida com o avanço e a busca de soluções justas e adequadas dentro das possibilidades do ordenamento político e das necessidades do cotidiano", afirmou, no seu discurso de posse.

Saltz pretende gerir mudanças no MP. "Convido cada um a encontrarmos novas formas de superarmos velhos problemas", disse, diante de colegas de instituição e outras autoridades do Estado. Segundo afirmou o novo procurador posteriormente, tratam-se de problemas administrativos, de dentro da instituição: "não tem nada que ver com a atuação do MP", esclareceu.

"Conheço profundamente a instituição. Penso que qualquer mudança parte de um olhar para dentro", discursou. Saltz é promotor de Justiça há mais de 30 anos.

Essas alterações devem passar inclusive pela estrutura do Ministério Público. "Trabalharemos para restabelecer o equilíbrio no sistema de justiça, recompor nossa força de trabalho, que é absolutamente necessária. Até mesmo repensar a estrutura da nossa carreira", disse.

Saltz afirma que seus principais desafios como procurador-geral de Justiça são retomar o protagonismo do MP e reaproximar a instituição da sociedade. Assim, espera uma instituição mais atuante.

"Esse dinamismo exigirá do MP na defesa do regime democrático de direito e no efetivo enfrentamento de todas as fonemas criminalidade, no acolhimento e na proteção das vítimas, combate à violência doméstica, na qualificação no sistema de cumprimento de penas, mas também na necessária proteção do meio ambiente, investimento em educação, zelo pelo patrimônio público", destacou.

Dizendo assumir o principal desafio de sua carreira, Saltz finalizou seu discurso de forma bastante emocionada, destacando o papel de sua família ao longo da trajetória que o levou à posse desta terça-feira (6).

Em sua primeira ação como procurador-feral, Saltz nomeou a procuradora Josiane Brasil Camejo como Subprocuradora-geral de Justiça para Assuntos Jurídicos, o procurador Heriberto Roos Maciel como subprocurador-geral para Assuntos Administrativos, o promotor de Justiça Luciano Vaccaro como subprocurador-geral para Assuntos Institucionais e o promotor de Justiça João Cláudio Pizzato Sidou como subprocurador-geral para Assuntos de Gestão Estratégica.

O agora ex-procurador-geral de Justiça, Marcelo Dornelles, agradeceu a confiança de seus pares durante seu discurso de despedida do cargo. Falou também sobre a vontade que levara Saltz a conquistar o posto.

Saltz será o procurador-geral de Justiça do Estado até 2025. Ele é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pucrs e mestre pela Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Atuou nas comarcas de Santiago, Uruguaiana e Porto Alegre nas Promotorias de Justiça da Fazenda Pública e do Meio Ambiente. “Tem todas as características para liderar nossa instituição. Mais do que tudo, a vontade. Foi premiado pela classe pela vontade, pela dedicação que sempre teve em buscar esse momento”, afirmou Dornelles.