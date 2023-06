Luciano Orsi, prefeito de Campo Bom, é empossado presidente da Famurs

Agências

O prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi (PDT), assumiu ontem a presidência da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs). A solenidade ocorreu durante o 41º Congresso de Municípios do Estado. Orsi estará à frente da entidade até 2024. O gestor de Campo Bom assume o lugar de Paulinho Salerno (MDB), prefeito de Restinga Sêca - cidade que sedia o evento. O governador Eduardo Leite (PSDB) prestigiou a solenidade, que contou também com a presença dos prefeitos eleitos para os conselhos de Administração e Fiscal e deputados gaúchos. A indicação de Luciano Orsi obedece a um acordo firmado entre os partidos com mais prefeitos no Estado. Estabelecido em 2005, o acerto determina o rodízio de legendas na direção da entidade entre 2021 e 2024. Como o Partido Democrático Trabalhista (PDT) foi o terceiro com maior número de prefeitos eleitos no RS em 2020, obteve o direito de escolher o presidente da Famurs em 2023. O próximo a indicar um nome será o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB). O Progressistas (PP) foi o primeiro a compor o rodízio, seguido do Movimento Democrático Brasileiro (MDB).Na oportunidade, também serão empossados os prefeitos que assumirão como vice-presidentes da Federação. São eles: o prefeito de Tucunduva, Jonas Fernando Hauschild (PDT), o prefeito de Barra do Rio Azul, Marcelo Arruda (PTB); o prefeito de Dom Pedrito, Mário Augusto de Freire Gonçalves (PP); o prefeito de Frederico Westphalen, José Alberto Panosso (MDB); o prefeito de Mato Leitão , Carlos Alberto Bohn (PSDB); o prefeito de Palmeira das Missões, Evandro Luis Massing (PT) e o prefeito de Vera Cruz, Gilson Adriano Becker (PSB).Entre as bandeiras da gestão, Orsi quer desenvolver um trabalho de interiorização, em parceria com as 28 Associações de Municípios, visando promover os potenciais de cada região, considerando perfis e diferenças conceituais. Ao mesmo tempo, construir consensos em torno de pautas comuns, que envolvem as necessidades coletivas do municipalismo.Orsi destacou que além de manter e fortalecer o trabalho de interiorização, pretende realizar uma gestão com olhar para a inovação nos municípios, desenvolvimento sustentável, e trabalhar com a pauta da educação empreendedora.