"Não há receio do Estado", diz Leite sobre fim do sigilo no processo da Corsan

O governador gaúcho, Eduardo Leite, disse nesta segunda-feira (5) que "mantém a determinação em concretizar a privatização da Corsan" e que não tem receio sobre as informações que os deputados terão acesso, após o Tribunal de Contas do Estado (TCE) retirar o sigilo do processo de venda da companhia.

O deputado Jeferson Fernandes (PT) reforçou, em entrevista ao Jornal do Comércio , a defesa de instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), caso sejam detectadas irregularidades.

"Estamos tranquilos em relação à análise que será feita. Não é o levantamento do sigilo simplesmente. É o compartilhamento das informações com a responsabilidade que os deputados têm de manejar estes conteúdos", ponderou Leite, ao comentar sobre a recente decisão do TCE.

Em encontro com entidades lojistas, o governador defendeu com contundência a privatização como caminho para assegurar o aporte bilionário para elevar a capacidade de fornecer saneamento básico e tratamernto de esgoto no Estado.

"Não há receio da parte do Estado. É a oposição sendo oposição", reagiu Leite, à especulação sobre eventuais problemas no processo. "Que faça a sua fiscalização, é seu papel, e não uma oposição destrutiva que quer apenas inviabilizar o negócio porque não concorda com o mérito do encaminhamento da privatização", acrescentou o chefe do Piratini, citando a aprovação da Assembleia Legislativa e sua própria eleição ao segundo mandato como fatos que corroboram o apoio à privatização.

Leite defendeu a privatização da área de saneamento e tratamento de esgoto em Porto Alegre e motivou as entidades lojistas que estavam no encontro na CDL Porto Alegre - CDL-POA, Associação Gaúcha do Varejo (AGV) e SindilojasPOA -, a se movimentarem pela medida. "A preocupação não é com a venda, mas em viabilizar os investimentos", associou Leite.

"Entendo que a sociedade deve buscar demandar que seja feito o processo. São 1,6 milhão de habitantes que geram esgoto para mananciais e rios. A Capital precisa fazer investimentos na forma direta pelo seu departamento (Dame) ou, se não conseguir fazer, é o momento de fazer concessão", argumentou o governador.