Leite alerta para peculiaridades regionais da reforma tributária

Durante o 14ª Reunião do Fórum Nacional de Governadores, realizado na manhã desta quarta-feira (24), em Brasília, o governador Eduardo Leite (PSDB) reforçou a posição do Estado sobre a importância da reforma tributária. Ele destacou a necessidade e o momento político para tratar do tema, mas apontou que devem ser observadas algumas peculiaridades, para que o assunto não precise ser revisto em um segundo momento. As informações são da assessoria de imprensa do governo do Estado.Leite também destacou a importância do texto da reforma ser apresentado em tempo adequado para a análise dos estados. Ao tratar das desigualdades regionais, o governador gaúcho disse que há necessidade de se repensar os inúmeros fundos de desenvolvimento regionais, que nem sempre atendem à realidade do país. "É preciso olhar para os pobres do Brasil, independentemente de onde essas pessoas vivam. Nós temos desigualdades regionais dentro de nossos Estados. No Rio Grande do Sul, por exemplo, existem cidades mais pobres que alguns municípios do Nordeste. Mas as cidades do Nordestes são beneficiadas por recursos regionais que eu não tenho para as minhas cidades pobres” explicou o governador. No encontro, também foram discutidos outros temas nacionais, como a arrecadação financeira dos estados, o piso nacional de categorias e o estatuto social do fórum. Durante essa agenda, o governador foi acompanhado pelo chefe da Casa Civil, Artur Lemos (PSDB), e pela secretária da Fazenda, Priscila Santana. Durante o Fórum, Leite se encontrou com o secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, James Cleverly. Eles falaram sobre a diversidade dos dois países e sobre a parceria comercial entre as nações. No bate-papo, o governador fez um convite para que o Reino Unido tenha uma delegação na Expointer, que ocorre em agosto.