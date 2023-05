Leite recebe lista para procurador-geral de Justiça

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) recebeu, na tarde de ontem, do atual procurador-geral de Justiça, Marcelo Dornelles, e de integrantes da Comissão Eleitoral do Ministério Público (MP), a lista tríplice para escolha do novo chefe do MP do Rio Grande do Sul.

A eleição interna, com quatro candidatos, foi finalizada no fim de semana. Foram definidos os três nomes entre os quais o governador definirá o novo procurador-geral de Justiça: Alexandre Saltz, Júlio César de Melo e Maurício Trevisan foram os mais votados, respectivamente.

Promotores e procuradores de Justiça escolheram Saltz para chefiar o MP pelos próximos dois anos. O resultado foi divulgado no sábado.

Melo recebeu 321 votos (29,1%), Trevisan recebeu 199 votos (18%) e a outra candidata na eleição, Martha Beltrame, recebeu 180 votos (16,3%), ficando de fora da lista tríplice.

Promotor de Justiça há mais de 30 anos, Saltz é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul mestre pela Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Atuou nas comarcas de Santiago, Uruguaiana e Porto Alegre, nas Promotorias de Justiça da Fazenda Pública e do Meio Ambiente. Também é professor palestrante na Fundação Escola Superior do Ministério Público.

Historicamente os governadores escolhem o mais votado pela categoria na lista tríplice. O costume, porém, não é uma condição. A apuração da eleição ocorreu de forma eletrônica após o encerramento da votação, às 17h.

O local escolhido para a divulgação do resultado foi o auditório Mondercil Paulo de Moraes, na sede institucional do MP gaúcho, em Porto Alegre.

A partir de agora, o governador tem 15 dias para escolher e nomear o futuro chefe do MP do Rio Grande do Sul, que ficará no cargo até 2025.