Sindicato médico e alunos de robótica recebem homenagens na Câmara de Porto Alegre

A Câmara da Capital prestou homenagem ao Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers) na sessão desta segunda-feira (22). A proposta partiu do vereador Cassiá Carpes (PP) e remete aos 92 anos da instituição. Outra homenagem foi direcionada ao grupo de robótica da escola Heitor Villa Lobos, que conquistou recentemente um prêmio internacional na First Lego League Explorer. A iniciativa de prestar esta solenidade aos estudantes partiu do parlamentar Aldacir Oliboni (PT).



Para marcar o aniversário de 92 anos do Simers, esteve presente o atual presidente da entidade, Marcos Rovinski, que em sua fala trouxe um pouco da história do sindicato e destacou a relevância da sua atuação. “Neste momento, nosso objetivo é a valorização profissional, é para isso que estamos lutando”, frisou.

Uma outra homenagem foi recebida com aplausos no plenário Otávio Rocha. Trata-se da equipe de robótica da escola municipal Heitor Villa Lobos. Conhecidos como “Lobóticos”, o grupo venceu o prêmio da categoria Melhor Modelo de Solução na First Lego League Explorer, que aconteceu nos Estados Unidos. “Sempre acreditei que a escola da periferia precisa ter a melhor educação, porque muitos dos acessos a materiais e oportunidades acontecem, para aquelas crianças, através da escola”, analisou a coordenadora do grupo, Cristiane Cabral.