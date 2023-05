OAB gaúcha escolhe integrantes para vaga de desembargador do TJ

Agências

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Rio Grande do Sul (OAB-RS) escolheu os integrantes da lista sêxtupla para a vaga de desembargador do Tribunal de Justiça (TJ) pelo quinto constitucional, destinada à advocacia. A lista conta com o advogado tributarista e professor da Ufrgs Igor Danilevicz, que é o candidato com a carreira mais antiga na advocacia. Completam a nominata a procuradora Fabiana Barth e os advogados Arnaldo Guimarães, Marcelo Bertoluci, Paulo Moreira de Oliveira e Ricardo Hermany. A lista será encaminhada ainda neste mês ao TJ para escolha de três nomes. Caberá ao governador Eduardo Leite (PSDB) definir quem ocupará a vaga.