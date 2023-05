STF decide tornar réus mais 250 denunciados

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria no sábado para tornar réus mais 250 pessoas acusadas de participar dos atos do dia 8 de janeiro. Esta é a quinta rodada de análise de denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) após os atos antidemocráticos promovidos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O julgamento começou na última terça-feira e se encerrou às 23h59min desta segunda.

Eles foram presos na manhã do dia 9 de janeiro no acampamento montado em frente ao quartel-general do Exército em Brasília e compõem o grupo chamado de incitadores, sem envolvimento direto no vandalismo aos prédios.

Até o momento, 795 acusados já se tornaram réus no Supremo devido aos atos golpistas. O tribunal abriu 100, 200, 250 e 245 ações penais, respectivamente, contra envolvidos. Ao todo, 1.390 pessoas foram denunciadas pela PGR por envolvimento nos ataques.