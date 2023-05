Alexandre Saltz é o mais votado em eleição para o cargo de Procurador-Geral de Justiça do RS

Promotores e Procuradores de Justiça escolheram Alexandre Saltz para chefiar o Ministério Público do Rio Grande do Sul (MP-RS) pelos próximos dois anos. Ele foi o mais votado na eleição realizada pela categoria. O resultado foi divulgado neste sábado (20). Saltz recebeu 403 votos (36,5%). A lista tríplice com os mais votados será enviada ao governador Eduardo Leite (PSDB), na segunda-feira (22), que terá 15 dias para escolher quem será o Procurador-Geral de Justiça na gestão 2023-2025. Os demais candidatos obtiveram os seguintes votos: Júlio César de Melo 321 (29,1%), Maurício Trevisan 199 (18%) e Martha Beltrame 180 (16,3%).



Historicamente os governadores escolhem o mais votado pela categoria na lista tríplice. A apuração ocorreu de forma eletrônica após o encerramento da votação, às 17h. O local escolhido para a divulgação do resultado foi o auditório Mondercil Paulo de Moraes, na sede institucional do MP-RS, em Porto Alegre.



Para compor a administração, Saltz indicou: a Procuradora de Justiça Josiane Brasil Camejo (Subprocuradora-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos), o Procurador de Justiça Heriberto Roos Maciel (Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Administrativos), o Promotor de Justiça Luciano Vaccaro (Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais) e o Promotor de Justiça João Cláudio Pizzato Sidou (Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos de Gestão Estratégica).



Saltz participou da eleição com o lema “Compromisso com o MP, compromisso com a sociedade”.

Quem é Alexandre Saltz



Promotor de Justiça há mais de 30 anos, Saltz é graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUCRS e mestre pela Faculdade de Direito da Fundação Escola Superior do Ministério Público. Foi promotor-Assessor, Coordenador do Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, Diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – CEAF, Secretário-Geral e Subprocurador-Geral de Justiça para Assuntos Institucionais Substituto. Atuou nas comarcas de Santiago, Uruguaiana e Porto Alegre, nas Promotorias de Justiça da Fazenda Pública e do Meio Ambiente. Foi agraciado com a Medalha da Ordem do Mérito do Ministério Público do Rio Grande do Sul com Grau Comendador em 2014. Também é professor palestrante na Fundação Escola Superior do Ministério Público.