Moção de solidariedade pode mobilizar discussões de vereadores

Uma moção de solidariedade à ex-companheira do deputado estadual Leonel Radde (PT), que o denunciou por violência doméstica no início deste mês, deverá ser a grande discussão da sessão desta segunda-feira na Câmara de Vereadores de Porto Alegre.



A Moção foi protocolada em 8 de maio, seis dias após a denúncia contra o deputado ter vindo a público. O requerimento é de autoria dos vereadores Comandante Nádia (PP), Fernanda Barth (Podemos), Mauro Pinheiro (PL) e Ramiro Rosário (PSDB). Radde está sendo investigado por agressão à sua ex-esposa, com quem manteve um relacionamento por dois anos e meio. O deputado nega as acusações.

A moção se tornou ainda mais polêmica após Comandante Nádia ter sido denunciada pelo deputado na Comissão de Ética da Câmara. Segundo a vereadora, a denúncia foi uma forma de vingança de Radde após a parlamentar ter protocolado o requerimento. Nádia foi denunciada por manter em seu gabinete uma assessora que pertence ao quadro de funcionários do senador Luis Carlos Heinze (PP).



Outros 19 projetos estão na pauta do dia e devem ser debatidos no plenário Otávio Rocha. Contudo, caso as discussões sobre a moção demandem muito tempo, a tendência é de que não sejam todos votados durante a sessão e que sejam adiados.

Um desses projetos trata da autorização da comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em estádios, com algumas restrições. Também está na pauta do dia uma matéria que trata do tema de segurança pública e prevê a obrigatoriedade de se instalar câmeras em estabelecimentos que comercializem sucatas, fios, e trabalhem com desmanche de carros. O objetivo é inibir o comércio ilegal de itens furtados. Um outro projeto busca ampliar o número de mulheres que realizam exames de prevenção do câncer de mama.