Randolfe Rodrigues deixa a Rede Sustentabilidade

Líder do governo Lula (PT) no Congresso, o senador Randolfe Rodrigues anunciou nesta quinta-feira (18) a desfiliação do partido Rede Sustentabilidade, legenda a qual estava filiado desde 2015. Em nota enviada à sigla, o parlamentar afirmou que a decisão é de "caráter irrevogável".

A saída de Randolfe ocorre em meio a um embate político com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

A titular da pasta se posicionou contra o processo de exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. Randolfe é a favor.

Nesta quarta-feira, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) barrou o pedido da Petrobras para exploração.

Após decisão do Ibama, Randolfe afirmou em suas redes sociais que a orientação do órgão "não ouviu o governo local e nenhum cidadão" do Estado. O Ibama é vinculado à pasta de Marina Silva.

"Junto a todas as instâncias do governo federal, reuniremos todos aqueles que querem o desenvolvimento sustentável do Amapá, para de forma técnica, legal e responsável lutarmos contra essa decisão", disse Randolfe.

A postagem teve uma resposta do deputado federal Ricardo Salles (PL-SP), ex-ministro do Meio Ambiente no governo de Jair Bolsonaro (PL): "Bem vindo ao time!"

No texto em que anuncia a desfiliação da Rede, Randolfe cita o nome da ex-senadora Heloísa Helena, uma das fundadoras do partido, mas não faz menção ao nome de Marina Silva, também influente na sigla. Randolfe e Marina disputavam o comando da legenda.