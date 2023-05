Nádia afirma que assessora de Heinze trabalhava como voluntária em seu gabinete

Após ser denunciada na Comissão de Ética da Câmara Municipal de Porto Alegre por manter em seu gabinete uma assessora do senador Luis Carlos Heinze (PP), a vereadora Comandante Nádia (PP) afirmou nesta quinta-feira (18) que a funcionária trabalha de forma voluntária para o seu mandato durante as sessões da Casa.

Segundo Nádia, que confirmou o vínculo da servidora ao escritório político do senador em Porto Alegre, ela presta serviços à vereadora duas vezes na semana, durante as sessões de votação da Câmara.

Nádia diz que Leonel Radde (PT) apresentou provas infundadas à Comissão de Ética. "O deputado está cometendo violência política de gênero contra mim, porque ele veio fazer uma denúncia contra o meu gabinete e não contra o senador Heinze", avalia a vereadora.

Segundo Nádia, a denúncia foi uma forma de vingança por parte do parlamentar, que ficou descontente após Nádia ser uma das autoras de uma moção de solidariedade à ex-companheira do deputado, que o denunciou por violência doméstica no início deste mês.

Conforme o documento apresentado por Radde à comissão, a assessora havia sido lotada no gabinete da vereadora em 1º de novembro de 2022 como assessora parlamentar, sendo exonerada em 18 de janeiro de 2023. Mas, em 16 de janeiro, a funcionária foi nomeada ajudante parlamentar no escritório do senador Heinze, em Porto Alegre. Contudo, permaneceu trabalhando na Câmara Municipal, assessorando a vereadora.