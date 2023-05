Comandante Nádia é denunciada à Comissão de Ética

O deputado estadual Leonel Radde (PT) encaminhou, nesta quarta-feira (17), denúncia contra a vereadora Comandante Nádia (PP) à Comissão de Ética da Câmara de Porto Alegre. Ele alega que a vereadora mantém em seu gabinete uma assessora que pertence ao quadro de funcionários do senador Luis Carlos Heinze (PP). Radde acusa Nádia de improbidade administrativa.

Conforme o documento apresentado por Radde, a assessora havia sido lotada no gabinete da vereadora em 1º de novembro de 2022 como assessora parlamentar, sendo exonerada em 18 de janeiro de 2023. Mas, em 16 de janeiro, a funcionária foi nomeada ajudante parlamentar no escritório de Heinze em Porto Alegre. Contudo, permaneceu trabalhando na Câmara Municipal, assessorando a vereadora.

A denúncia veio a público ontem, após o vereador Aldacir Oliboni (PT), no período de Comunicações da Câmara, trazer documentos que comprovariam a exoneração da assessora no gabinete de Nádia e sua nomeação no Senado. Contudo, a funcionária transitava pela Câmara com um crachá que a identificava como assessora da parlamentar, além de assinar documentos em nome da vereadora.

Agora, cabe à Comissão de Ética decidir se prossegue com a denúncia ou não. A reportagem tentou, mais de uma vez, contato com a vereadora, mas até o fechamento desta matéria, não obteve retorno dela ou de assessores.

Ainda na sessão de ontem, a Câmara aprovou um projeto de lei do Executivo que flexibiliza a emissão de alvarás para atividades econômicas consideras de baixo risco, e modifica penalidades aos comerciantes. Antes, bastava uma visita que identificasse irregularidade para que o dono do estabelecimento fosse penalizado.

Com a nova lei, o critério passa a ser de dupla visita: o fiscal deve primeiro orientar o comerciante e a multa só deve ser dada em uma segunda visita, caso não tenha atendido às exigências solicitadas.