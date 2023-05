CPI da Americanas é instalada na Câmara; Gustinho Ribeiro é o presidente e Chiodini, o relator

Agência Estado

A Câmara dos Deputados instalou nesta quarta-feira (17), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o rombo contábil registrado na Lojas Americanas. O deputado Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE) será presidente do colegiado e o deputado Carlos Chiodini (MDB-SC) ficará com a relatoria.A CPI, protocolada pelo líder do PP na Câmara, André Fufuca (MA), terá 27 membros titulares e 27 suplentes. Apenas 17 titulares foram indicados até o momento.A leitura do requerimento para instalação do colegiado foi feita pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL), no dia 26 de abril.