Eduardo Leite projeta R$ 1,48 bilhão de superávit primário em 2024

O Rio Grande do Sul deve voltar a apresentar superávit primário em 2024, segundo prevê o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), entregue à Assembleia Legislativa pelo governador Eduardo Leite (PSDB) no início da noite desta segunda-feira (15). O projeto estima superávit primário de R$ 1,48 bilhão e resultado financeiro positivo previsto em

R$ 394,23 milhões.

Após uma década com projeções de déficit, o Estado prevê superávit em uma LDO pela primeira vez. Em 2021 e 2022, apesar de o Estado ter fechado as contas no azul, havia previsões de déficit em suas respectivas leis orçamentárias. Para 2023, o orçamento previa déficit de R$ 3,7 bilhões, antes de ser anunciado o acordo com o governo federal para a recomposição das perdas do ICMS - acordo, este, que ainda não foi assinado.

Em 2022, o orçamento realizado obteve superávit primário parecido ao projetado para 2024: 1,429 bilhão. Já no resultado orçamentário há larga diferença: de 3,36 bilhões em 2022 para projeção de 394,23 milhões em 2024.

A LDO é uma peça orçamentária que necessariamente deve ser encaminhada até o dia 15 de maio de cada ano e é composta pelas metas, prioridades e diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2024, que regra as despesas e receitas do Estado e deve ser encaminhada até o dia 15 de setembro de cada ano.

O projeto entregue pelo governador não prevê receitas extraordinárias advindas da privatização da Corsan, cuja concretização é travada por liminares na Justiça. O projeto "não inclui ingresso de receita da privatização da Corsan. No momento em que ocorrer, vai significar uma receita extraordinária. Não podemos fazer um planejamento orçamentário sem termos ainda a segurança do ingresso (das receitas), mas a confiança de que essa receita acontecerá", disse Leite.

O tucano também voltou a destacar o impacto gerado pela perda de receitas do ICMS, após as alterações provocadas pelas leis federais 192 e 194. "Por decisões alheias à nossa vontade o Estado voltou a experimentar um momento especialmente difícil nas contas. As decisões tomadas no âmbito nacional nos tiraram mais de R$ 3 bilhões no ano passado e, neste primeiro quadrimestre do ano, ainda sofremos com essa perda de arrecadação", pontuou.

Segundo o Palácio Piratini, o Estado arrecadou 13,8% a menos com o ICMS no primeiro quadrimestre do ano (R$ 13,9 bilhões), em relação ao mesmo período do ano passado (R$ 16,1 bilhões).

O acordo para a compensação dessas perdas de arrecadação, anunciado pelo governo federal para todos os estados do País, ainda não foi assinado. "O acordo com a União para a compensação na forma de não pagamento da dívida está se encaminhando, mas ainda não foi assinado. Ainda precisa ser homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Isso está em percurso e vai levar 2,5 anos para se cumprir. Aquilo que nós perdemos ao longo de seis meses, no ano passado, a União vai compensar em 2,5 anos", disse Leite.