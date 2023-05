Condenado por racismo, ex-vereador Valter Nagelstein é exonerado de cargo na AL-RS

Ex-vereador de Porto Alegre e ex-presidente da Câmara Municipal, Valter Nagelstein (Republicanos) foi exonerado do cargo de Assessor Superior II do setor Coordenadoria da Bancada do Republicanos. A exoneração foi publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa (DOAL) desta quinta-feira (11).Nagelstein foi condenado pelo crime de racismo por conta de áudios enviados a seus apoiadores, nas eleições de 2020. Na ocasião, o ex-vereador se refere a alguns vereadores eleitos como "jovens, negros e sem experiência política". Em abril deste ano, a justiça manteve sua condenação.