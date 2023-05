Lula determina retirada de grades de proteção do Palácio do Planalto

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta (PT), afirmou que a retirada das grades do entorno do Palácio do Planalto (foto) é um gesto simbólico tomado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com o ministro, a retirada do gradil das estruturas do Legislativo e Judiciário cabe aos chefes dos Poderes analisar a "conveniência". De acordo com o ministro, estava na hora de "devolver a Brasília e ao Brasil esse ambiente de liberdade".