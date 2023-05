Conselhão tem maioria de empresários homens do Sudeste

Um terço do Conselhão do presidente Lula, instalado na semana passada para a atuação no terceiro mandato do petista, é formado por homens do setor empresarial, e a maior parte vem do Sudeste. A iniciativa privada domina o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social Sustentável com 43% de participação, seguida por organizações do terceiro setor (22% do conselho), profissionais liberais ou acadêmicos (21%), sindicatos (10%) e artistas ou influenciadores digitais (4%).

Levantamento do DeltaFolha mostra que a distribuição de gênero é desigual nos setores privado e sindicalista, também dominado por homens. Em áreas como ONGs, associações, academia e meio artístico, as mulheres são maioria.

No total, são 60% de homens contra 40% de mulheres - proporção feminina abaixo da média da população geral brasileira, que tem 51,1% de mulheres contra 48,9% de homens, segundo o IBGE. Uma pessoa se declarou travesti nas 245 biografias divulgadas pelo governo.

A diversidade foi uma de suas promessas de campanha. Embora a participação feminina seja recorde neste governo (dos 37 ministérios, 11 são ocupados por mulheres), a representação é inferior a um terço da Esplanada.

No grupo de atuação empresarial, há 28 mulheres executivas ou empresárias (27% desse setor). A lista tem nomes como Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, Tânia Cosentino, da Microsoft, Leila Pereira, da Crefisa e atual presidente do Palmeiras, Cristina Junqueira, do Nubank, e Silvia Penna, da Uber.

Dentre os homens desse segmento, há maior representatividade dos setores econômicos, que vai de bancos, agronegócio e telefonia a fintechs e big techs, como Google e Facebook. O setor sindicalista, reduto fiel de Lula, tem somente nove mulheres (36%). A participação feminina é maior (54%) no grupo de profissionais liberais e acadêmicos.