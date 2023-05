Bolsonaro teria tomado 3 doses de vacina contra Covid-19, diz PF

O certificado de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aponta que ele teria recebido três doses da vacina contra a Covid-19: uma Janssen e duas Pfizer.



"Os dados encaminhados não revelaram qualquer anormalidade em relação aos acessos realizados ao aplicativo ConecteSUS pelo usuário do ex-Presidente da República", diz um trecho da representação da Polícia Federal. A Polícia Federal (PF) identificou que o computador usado para acessar o aplicativo em duas ocasiões, nos dias 22 e 27 de dezembro de 2022, pertence à Presidência da República e está cadastrado no Palácio do Planalto.A investigação aponta ainda que um terceiro acesso foi feito no dia 30 de dezembro pelo celular do ex-ajudante de ordens presidencial, o, na Operação Venire."Os dados encaminhados não revelaram qualquer anormalidade em relação aos acessos realizados ao aplicativo ConecteSUS pelo usuário do ex-Presidente da República", diz um trecho da representação da Polícia Federal.