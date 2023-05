TRE elege nova presidente e empossa desembargadora

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio Grande do Sul elegeu, ontem, sua nova presidente e empossou desembargadora no Estado. A vice-presidente e corregedora Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak foi eleita, por aclamação, a próxima presidente, que irá comandar o Tribunal até maio de 2024. A posse será no dia 29 de maio.

Na mesma sessão, a desembargadora eleitoral Patrícia da Silveira Oliveira tomou posse, como integrante efetiva, na classe dos advogados da corte do TRE.

A cerimônia, que ocorreu no plenário do tribunal, contou com a presença de autoridades representantes do Tribunal de Justiça (TJ), do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Rio Grande do Sul (OAB/RS) e familiares da empossada.

A futura presidente do TRE salientou que a empossada é a terceira desembargadora eleitoral a integrar a corte de forma efetiva neste biênio.

Ela elogiou o perfil de liderança agregadora de Patrícia e cumprimentou pela "brilhante atuação em grupos e comissões anti-racismo e em defesa da mulher advogada".