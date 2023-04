Lula diz que cobrar Imposto de Renda da participação nos lucros de trabalhadores e não de empresas é absurdo

Em reunião fechada com centrais sindicais nesta quinta-feira (27), em Brasília, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificou como absurdo o fato de que os trabalhadores paguem imposto de renda sobre PLR (participações em lucros), mas empresas não sejam cobradas em seus lucros e dividendos

Os sindicalistas têm reivindicado isenção de IR para PLR. O petista então pediu que Fernando Haddad, ministro da Fazenda, dê especial atenção para a proposta.

Entre os sindicalistas, o pleito tem sido encabeçado por Antonio Neto, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros (CSB) e do diretório municipal do PDT em São Paulo. "Tem empresas com lucros e resultados muito positivos que, além de não pagar imposto, muitas vezes se negam a pagar a PLR para os trabalhadores. Ou quando paga, paga só para gerentes e gestores. É uma injustiça trabalhador pagar imposto na PLR e as empresas, não", afirma Neto.

Durante a disputa eleitoral, o também pedetista Ciro Gomes tinha como uma de suas principais propostas a implantação da taxação de lucros e dividendos de empresas, que foi interrompida no Brasil em 1996, durante o governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Após o encontro com Lula e os sindicalistas, Luiz Marinho, ministro do Trabalho, manifestou apoio à proposta de isenção de IR para PLR. "Se não tem cobrança nos lucros das empresas, porque a participação tem imposto? Lá atrás, quando o Guido (Mantega) era ministro (da Fazenda), ajustaram um valor de isenção e enfim depois ficou parado. Tem que ajustar isso", disse.