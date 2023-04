Câmara de Porto Alegre aprova extinção do Comtu e cria o Commu

Nikelly de Souza

Os vereadores da Capital decidiram aprovar, nesta segunda-feira (24), a criação do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (Commu), órgão consultivo de participação popular nos assuntos de mobilidade urbana no âmbito da Capital. A entidade criada substituirá o Conselho Municipal de Transportes Urbanos (Comtu).A mudança estabelece uma série de aletarções na composição dos representantes da entidade, que agora deverá ser composta por 13 representantes do poder público, que serão escolhidos pelo prefeito, e 13 da sociedade civil. Os integrantes da Commu ocuparão o cargo por dois anos. Uma outra mudança acontece no processo de revisão tarifária do transporte coletivo. A matéria estabelece que a tarifa será fixada pelo executivo mediante decreto. A Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU) e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) realizarão os levantamentos técnicos previstos na planilha de cálculo tarifário e, assim que finalizada, será enviado ao Legislativo e ao Commu para receber o aval.