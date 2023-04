Na China, Lula afirma que Brasil não vai vender mais empresas estatais

Em visita à China, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, em entrevista à rede de televisão estatal chinesa CCTV, nesta sexta-feira (14), que o Brasil não vai "vender empresas estatais". De acordo com o petista, o governo brasileiro busca parcerias.

"O Brasil não vai vender mais empresas estatais. Não queremos ser vendedor nem só de commodities ou vendedor de empresa estatal", afirmou Lula. "O que o Brasil quer propor à China é que nós precisamos construir uma centena de coisas novas, que passa por rodovia, ferrovia, portos, aeroportos, novas indústrias, empresas químicas", completou.



Lula chamou as propostas de "reindustrialização". Esta declaração acompanha decisões recentes do governo. Neste mês, os Correios, a Empresa Brasileira de Comunicação (EBC) e outras cinco estatais foram retiradas da lista do Programa Nacional de Desestatização (PND). As empresas haviam sido incluídas no plano pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).



Já do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) foi excluída a possibilidade de o governo vender armazéns e imóveis da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), da Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. (PPSA) e da Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras).