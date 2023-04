Eduardo Leite é vaiado em evento em Porto Alegre

O governador Eduardo Leite (PSDB) não foi bem recebido no maior evento sobre liberdade econômica do Rio Grande do Sul. O tucano foi vaiado em diversos momentos durante sua palestra no Fórum da Liberdade, que ocorre na Pucrs até esta sexta-feira (14).

"Os rumos políticos do Brasil: Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve" foi o tema da palestra que o gaúcho dividiu com Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais. Ao ser anunciado, Leite recebeu vaia uníssona do público liberal e alguns aplausos tímidos.

Logo em seguida, a plateia ovacionou os nomes de Zema, do deputado federal Marcel van Hattem (Novo), do deputado estadual Felipe Camozzato (Novo) e do vice-prefeito de Porto Alegre, Ricardo Gomes (PL).

Quando ambos subiram ao palco, o mineiro foi recebido por gritos: "Zema, Zema, Zema". Leite não perdeu a compostura, e falou ao microfone: "Parabéns, Zema. Estão gritando para ti", disse o governador, em fala que foi seguida de aplausos.

Durante a palestra, o público continuou reagindo a falas dos governadores. Quando Zema citava práticas de austeridades realizadas em Minas Gerais, como medidas de combate à crise fiscal do seu estado, o governador disse que eram medidas que Leite também praticava no Rio Grande do Sul. De forma uníssona, a plateia respondeu um longo "não".

"Antes de passar a palavra ao governador Eduardo Leite, gostaria de relembrar que alguns dos valores mais caros aos liberais são o respeito, a tolerância e a pluralidade", precisou intervir a presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE), Victoria Jardim.

Imediatamente após, Leite recebeu a palavra, dessa vez sob aplausos tímidos. "Liberdade é para vaiar também", disse o gaúcho - e recebeu leves vaias em seguida. "Sou vaiado há 20 anos, desde que concorri pela primeira vez à vida pública. A liberdade é a escolha de vida de cada um, e eu escolhi desde cedo o serviço público, em cargos para os quais eu me dedico desde meus 19 anos de idade e fui vaiado muitas vezes", complementou Leite.

Depois desses episódios, a palestra discorreu sem maiores conflitos. Ambos os governadores citaram suas ações à frente dos respectivos governos, comentaram sobre ideologias políticas e liberdade econômica e, claro, não deixaram de opinar sobre os principais temas da política nacional, como a reforma tributária.