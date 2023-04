Câmara de Porto Alegre proíbe venda do livro Mein Kampf, de Hitler

Nikelly de Souza

Está proibida a venda e distribuição do livro Mein Kampf (Minha Luta), escrito por Adolf Hitler, em Porto Alegre. A matéria foi aprovada na tarde desta quarta-feira (5) na Câmara da Capital e tem como autora a vereadora Mônica Leal. A parlamentar ressaltou o caráter autobiográfico do livro, que conta como um panfleto político, no qual Hitler defendia ideias extremas e hediondas, fundadas no racismo e no nacionalismo.