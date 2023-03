Frente Parlamentar da Inovação realiza reunião na South Summit Brazil

A Frente Parlamentar da Inovação, presidida pelo deputado Marcus Vinícius de Almeida (PP), realizou um encontro no estande da Prefeitura de Porto Alegre no South Summit Brazil. Com a presença de parlamentares que compõem a coalizão, o grupo apresentou prioridades de preocupações à Secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict), Simone Stülp. A principal delas, a demanda da necessidade do Estado acolher e estimular empresas de semicondutores que atuam em projetos e fabricação de circuitos integrados (CIs), além da valorização dos centros autônomos de mão de obra que atuam dentro de grandes instituições. Além das considerações à secretária, o grupo também deliberou sobre os projetos de lei que facilitam o mercado da tecnologia e que estão em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado, com ênfase ao Projeto de Lei do deputado Marcus Vinícius (PP) que dispõe sobre o Ensino Híbrido na Educação Básica da Rede Estadual do Rio Grande do Sul e do SandBox Regulatório do deputado Felipe Camozzato (Novo). “Desburocratização, redução da carga tributária e fomento ao setor são as bases do nosso trabalho na coalização, e com diálogo, competência e aproximação entre os setores iremos avançar”, afirmou Marcus Vinícius.