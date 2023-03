Presidente da Assembleia quer avançar em legislação da educação no RS

Com o objetivo de valorizar a educação, a Assembleia Legislativa vai realizar nove debates regionais para discutir eixos básicos voltados à educação. “O primeiro será em Passo Fundo, no mês de abril, e no segundo semestre deste ano, o Parlamento vai apresentar um plano, ou seja, uma espécie de um marco legal para educação”, informa o presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin (MDB).



De acordo com o deputado Zanchin, a proposta é trabalhar quatro eixos importantes para educação: regime de colaboração com os municípios, sobretudo na alfabetização; Ensino Médio em tempo integral e profissionalizante; fortalecimento da carreira docente; ampliação do uso de tecnologia voltada à educação.

“Queremos estabelecer metas e diretrizes que venham garantir a ampliação dos níveis educacionais no Estado”, destaca. A ideia, de acordo com o deputado, é levar este tema para votação no segundo semestre deste ano.



O deputado reforça que o foco é a valorização do ensino, principalmente, o básico, mas lembra que existe um grande desafio, que é o de procurar manter o aprendizado do estudante conforme a sua grade curricular, caso contrário o Estado não vai conseguir atingir os seus objetivos. Zanchin explica que a ideia da Assembleia é buscar o apoio dos deputados de todas as bancadas, além de envolver a sociedade, ouvindo as suas propostas sobre o assunto.



O parlamentar mostra preocupação com os primeiros anos de aprendizado. “O aluno tem de estar alfabetizado no segundo ano do Ensino Fundamental, caso isto não ocorra, ele terá comprometido todo esse processo”, destaca. Zanchin cita, que o Estado está longe dos objetivos propostos. “A metade dos alunos da rede pública do Rio Grande do Sul saem do Ensino Fundamental sem serem considerados alfabetizados.”



Zanchin explica o objetivo do trabalho de interiorização para discutir a educação, nos municípios. “Queremos um regime colaborativo para ouvir as propostas e estabelecer diretrizes para a educação." Ele também destaca que é importante ampliar o número de escolas em regime de tempo integral, voltadas ao ensino profissionalizante. O presidente da Assembleia diz que o Rio Grande do Sul tem apenas 3% de seus alunos em escolas de tempo integral, sendo que no Brasil, a média é de 12%; Pernambuco, por exemplo, já está em 60%.



Vilmar Zanchin detalhou a agenda do Parlamento em 2023 durante visita ao Jornal do Comércio na tarde desta quinta-feira (30), quando esteve acompanhado pelo superintendente de Comunicação, Roberto Witter. Eles foram recebidos pelo diretor-presidente do JC, Mércio Tumelero, e pelo diretor de Operações, Giovanni Jarros Tumelero.