Após erro, governo do RS pagará salário integral dos professores em folha suplementar

Diego Nuñez

Os professores estaduais do Rio Grande do Sul denunciaram, nesta quarta-feira (29), que não teriam recebido os vencimentos completos referentes ao mês de março. Segundo apontam os docentes, o salário pago pelo governo do Estado teria sido no valor anterior à aprovação do Projeto de Lei 249/2022. O Palácio Piratini se posicionou, afirmando que o restante do salário será pago através de uma folha complementar no dia 5 de abril. Em 20 de janeiro do ano passado, os deputados estaduais gaúchos aprovaram a proposta do governo que aumentou a remuneração de cargos em comissão (CC) do Executivo, bem como o valor da função gratificada (FG) paga a diretores e vice-diretores de escolas estaduais.Anteriormente, esses profissionais recebiam entre R$ 142,75 e R$ 713,16 mensais. Após a aprovação do projeto, a faixa salarial para esses cargos ficou definida entre R$ 1,3 mil e R$ 3 mil, dependendo de alguns fatores como o número de alunos matriculados e turnos de funcionamento da unidade de ensino.A reportagem procurou o Centro de Professores do Estado do RS (Cpers-Sindicato), que já havia contatado a Secretaria Estadual da Educação (Seduc) para resolver a questão. “Nos informaram que ocorreu algum problema na Seduc e na Fazenda e vai ser pago numa folha suplementar em abril”, esclarece a presidente do Cpers, Helenir Schürer. A Seduc se pronunciou, através de nota: “Após a reestruturação administrativa da Seduc, os diretores e vice-diretores das escolas estaduais tiveram um aumento na gratificação que varia de R$ 1,3 mil a R$ 3 mil, conforme o nível no plano de carreira do magistério gaúcho”.“Devido às mudanças terem ocorrido no decorrer do mês de março, e a publicação em Diário Oficial ter sido realizada no dia 9, os valores serão disponibilizados aos docentes em folha complementar com pagamento no dia 5 de abril”, concluiu o texto.