Jairo Jorge retorna à prefeitura de Canoas após quase um ano afastado

Bolívar Cavalar

Afastado da prefeitura de Canoas há quase um ano, Jairo Jorge (PSD) voltou a assumir o executivo do município nesta terça-feira (28) graças ao fim do prazo do afastamento cautelar e pela transferência do caso à Justiça Federal. O político estava fora de suas atribuições desde o dia 31 de março do ano passado, quando foi alvo de operações do Ministério Público, que investigava a suspeita de fraudes em contratações feitas pelo município.