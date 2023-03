Esquenta a disputa para as vagas de desembargadores no TRF-1

Com os holofotes voltados para a sucessão às vagas no Supremo Tribunal Federal (STF) e no Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma importante disputa no Judiciário - a escolha dos juízes federais que serão promovidos a desembargadores do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), em Brasília - vinha sendo eclipsada, mas acaba de ganhar novos contornos.

Divulgada pelo TRF-1 na noite de quarta-feira, a lista com nove nomes indicados à promoção traz, de fato, oito magistrados na disputa por seis das sete vagas originais, já que Marcelo Albernaz aparece pela terceira vez. Sua nomeação, portanto, está garantida por lei.

Cabe, então, ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) escolher seis nomes entre os oito que constam na lista.

Segundo pessoas ouvidas pela Folha de S.Paulo, Candice Lavocat Galvão Jobim reúne duas condições que a deixam em posição de favoritismo nesta disputa: é mulher (o que vem ao encontro do discurso de equiparação de gênero do presidente Lula em suas nomeações) e nora do ex-ministro da Defesa e ex-presidente do STF Nelson Jobim. Lula e Jobim, como se sabe, são muito amigos.

O TRF-1, em Brasília, é considerado o tribunal de segunda instância mais importante do País por abranger os conflitos federais de nove estados da federação.