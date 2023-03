Lula diz que Forças Armadas apoiam a despolitização

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou ontem que obteve um compromisso dos comandantes militares para que atuem no sentido de despolitizar as Forças Armadas.

Lula ainda acrescentou que seu governo pretende encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta para que militares que pretendam disputar cargos eletivos tenham que passar para a reserva.

Lula concedeu uma entrevista ontem para o portal Brasil 247. O mandatário foi questionado em um momento sobre a situação de politização das Forças Armadas, situação que chegou a novos patamares durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Eu tenho a palavra das três Forças de que vai ter um esforço muito grande para despolitizar as Forças Armadas. Sabe, inclusive, nós vamos discutir com o Congresso Nacional, temos interesse de mandar o projeto de lei, sabe, dizendo que quem quiser ser candidato a alguma coisa, vá para reserva. O que não pode é ficar utilizando as Forças Armadas para fazer política", afirmou o presidente.

O governo Lula articula uma proposta para evitar que militares que assumam cargos políticos ou civis permaneçam na ativa. A sugestão nasceu de conversas entre o ministro José Múcio e o comandante do Exército, general Tomás Paiva. Os comandantes Marcos Olsen (Marinha) e Marcelo Damasceno (Aeronáutica) também não se opuseram à ideia.

Segundo relatos de generais feitos à Folha de S.Paulo, o avanço de uma proposta do tipo também busca evitar que mudanças mais profundas, como a tentativa do PT de alterar o artigo 142 da Constituição, avancem no Congresso Nacional - apesar de a assessoria parlamentar do Exército ver pouca chance de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre o assunto prosperar.

Em entrevista à Folha, o senador e ex-vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos-RS) afirmou que Lula pretende tratar os militares como "cidadãos de segunda categoria", com essa proposta.

Esta foi a primeira vez que o chefe do Executivo fez menção à proposta publicamente.

Lula ressaltou que vem se aproximando novamente dos militares, situação que já existiu em seus dois primeiros mandatos. Lembrou que almoçou na quinta-feira passada no Comando da Marinha e afirmou que esses eventos vão se repetir nas outras forças militares. Disse que não vai ficar com "biquinho" com as Forças Armadas.

"Só quero que cumpram aquilo que está na Constituição", afirmou o presidente.