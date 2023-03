Toma posse nova secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Porto Alegre

Júlia Evangelista Tavares, 31 anos, tomou posse, nesta segunda (20), como a nova Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo da Capital. Ela assumiu após a saída do ex-secretário Vicente Perrone, que passa a se dedicar exclusivamente ao programa 4D, projeto que trabalha o desenvolvimento do 4º Distrito.

Júlia Tavares já havia atuado na área de melhoria do ambiente de negócios na secretaria e afirma que irá trabalhar em pela desburocratização de impostos e atração de investimentos à Capital através do turismo. Ela vê no 4º Distrito potencial para alavancar o turismo. "A gente teve agora o Saint Patrick's, é uma região que tem o seu polo cervejeiro. Essa revitalização, esse programa de incentivos irão fomentar não só o turismo, mas também quem mora aqui trazendo empregos. É uma soma de melhorias do ambiente de negócios, qualidade de vida."

Ao dar as boas-vindas à nova titular da pasta, o prefeito Sebastião Melo (MDB) destacou as diretrizes que devem guiar a secretaria até o fim do mandato. Melo defendeu uma reforma tributária simplificada e criticou a proposta do governo federal, que prevê a unificação de impostos em um Imposto Sobre Valor Agregado (IVA). "Porto Alegre precisa de uma reforma municipalista, que não concentre recursos nas mãos da União."

A cerimônia ocorreu no Instituto Caldeiras e contou ainda com a presença do vice-prefeito Ricardo Gomes (PL). Os deputados federais Any Ortiz (Cidadania) e Marcel van Hattem (Novo) também compareceram, além dos deputados estaduais Felipe Camozzato (Novo), Marcus Vinícius de Almeida (PP) e Rodrigo Lorenzoni (PL). Vereadores da Capital também prestigiaram a posse.