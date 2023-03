Deputados elogiam iniciativas de participação política da Fecomércio/RS

Os deputados estaduais e federais presentes no lançamento da plataforma Representa+ e da Agenda Legislativa 2023 elogiaram essas iniciativas da Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio/RS). O presidente da Assembleia Legislativa, Vilmar Zanchin (MDB), disse que a ideia da federação é muito interessante porque permite que os empresários possam acessar tanto o Congresso Nacional quanto a Assembleia Legislativa para acompanhar as matérias que interessam os setores produtivos. "Quanto mais transparência e opiniões que recebermos sobre as matérias que estejam tramitando no Legislativo será muito melhor", explicou.

Segundo Zanchin, a Assembleia Legislativa está aberta para receber manifestações de todos os setores. "Por sermos um poder democrático, teremos posições favoráveis e contrárias. Agora, todos terão no Legislativo o espaço garantido para manifestações", ressaltou. A deputada Any Ortiz (Cidadania), que representou a bancada federal gaúcha, disse que os parlamentares estão à disposição para tratar de temas de interesse do Rio Grande do Sul. "O nosso interesse maior e comum é o desenvolvimento do Estado e do País", ressaltou. Segundo a deputada, é muito importante saber a opinião dos empresários que geram emprego, renda e riqueza no Rio Grande do Sul. "Queremos aprovar legislações melhores e não aprovarmos outras que criem entraves e burocracia. O melhor projeto social que existe é a geração de emprego e renda. Quem faz isso são os empreendedores", acrescentou.

O deputado Professor Claudio Branchieri (Podemos) afirmou que a plataforma possibilita a participação ativa dos empresários na formulação das leis que impactam direta ou indiretamente seus negócios. "Precisamos dessa participação ativa dos empresários gaúchos, a fim de construirmos coletivamente as pautas de interesse desse importante segmento para o progresso do Estado", comentou. O deputado disse que a plataforma vai ao encontro do objetivo do seu mandato, que é o de colaborar na criação de um ambiente que torne o Rio Grande do Sul um dos estados mais competitivos do País.

O deputado federal Marcel van Hattem (Novo) disse que está preocupado com os rumos que o País está tomando o que causa uma insegurança jurídica crescente. "Não consigo ver um futuro com esse governo do PT. Quero ter uma onda de esperança, mas não consigo com esse governo", ressaltou. Van Hattem disse que uma "boa saída é povo na rua e o impeachment do Lula". A manifestação arrancou aplausos da plateia que lotou o auditório da Fecomércio/RS.

Já o seu colega de bancada federal gaúcha Afonso Motta (PDT) afirmou que o desafio é garantir a governabilidade porque ela é a essência da política pública e a essência da democracia e do Estado Democrático de Direito. "Uma ruptura vai levar o País para um rumo que não vai contribuir com o desenvolvimento. É ingenuidade pensar na ruptura. O aumento do tensionamento não vai nos levar a lugar algum", ressaltou. Motta disse que tem muito respeito pelo Parlamento, pelas instituições brasileiras, pelos poderes da República e acima de tudo acredita no País. "Temos responsabilidade como legisladores em diminuir o tensão em nosso País", defendeu.