Piratini negocia para não pagar dívida em 2023

Diego Nuñez

Seguem as tratativas entre Rio Grande do Sul e governo federal acerca das perdas de arrecadação com o ICMS impostas pela Lei 194, que reduziu as alíquotas do ICMS sobre combustíveis, energia elétrica, transporte público e comunicações. O Ministério da Fazenda anunciou que compensará o Estado em R$ 3,02 bilhões, sendo pago 25% desse valor neste ano, 50% em 2024 e o restante, 25%, em 2025. Leite, contudo, tenta reaver 50% desse montante já em 2023. "A União quer fazer a compensação de apenas 25% esse ano. Estamos lutando para que seja no mínimo 50%, que seria cerca de RS 1,5 bilhão", afirmou Leite, em entrevista após a reunião-almoço da Sinduscon-RS, que abriu o calendário de palestras que serão promovidas pela entidade em 2023.