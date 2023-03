Ministro Alexandre de Moraes conclui análise de atos e mantém 294 presos

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), finalizou a análise de todos os pedidos de liberdade provisória feitos pelas defesas das pessoas presas por envolvimento nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Nesta quinta-feira (16), o ministro concedeu liberdade provisória para outros 129 denunciados, que poderão responder em liberdade mediante medidas cautelares, como tornozeleira eletrônica. Foram negadas liberdades provisórias a 294 pessoas.

Segundo o STF, dos 1.406 que seguiram presos, permanecem na prisão 181 homens e 82 mulheres, totalizando 263 pessoas. Contudo, 4 mulheres e 27 homens foram presos por fatos relacionados ao dia 8, após o dia 9 de janeiro, em diversas operações policiais. De maneira que estão presos atualmente um total de 294 pessoas - 86 mulheres e 208 homens. Assim como os outros presos que já foram liberados, terão que usar tornozeleira eletrônica e deverão ficar em suas residências à noite e nos finais de semana.

Ainda deverão se apresentar à Justiça todas as segundas-feiras, não poderão se ausentar do País e têm que entregar seus passaportes. Não poderão usar as redes sociais ou se comunicar com os demais suspeitos de participação nos atos.