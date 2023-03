Melo tem até dia 20 para se posicionar sobre portas giratórias em bancos

O projeto de lei que desobriga a instalação de portas giratórias em bancos está nas mãos do prefeito Sebastião Melo (MDB), que deverá decidir pela sanção ou veto até o dia 20 de março. A matéria, de autoria do vereador Ramiro Rosário (PSDB), foi aprovada pela Câmara com 21 votos favoráveis e 11 contrários.

O texto prevê que postos de atendimento e agências que tenham o Plano de Segurança aprovado pela Polícia Federal não precisarão de portas giratórias no estabelecimento. Contudo, postos com movimentação de dinheiro em espécie devem permanecer com a obrigatoriedade. Conforme o autor da matéria, o objetivo é modernizar o modelo. "Nesses locais, não há cofre, saques ou depósitos ou grande movimentação de dinheiro e, portanto, não vai atrair criminosos."

Já o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região (Sindibancários) teme pela segurança de clientes e funcionários caso o projeto se torne lei. De acordo com a categoria, a ausência de dinheiro em espécie em uma agência bancária não garante que crimes não sejam cometidos. "A colocação da porta giratória acabou por diminuir os assaltos a banco. Não podemos retroceder em termos de segurança porque as quadrilhas são extremamente organizadas", defendeu Everton Gimenis, conselheiro do Sindibancários.

Se Melo vetar o projeto, o texto volta à Câmara para os vereadores votarem por manter ou não o veto.